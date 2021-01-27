Госдума и Совет Федерации готовы ратифицировать продление договора СНВ-3 с США

Как сообщает «Интерфакс» соответствующий законопроект внес накануне вечером президент Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.

Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США ограничивает число с каждой стороны ядерных боезарядов и количество межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Он был подписан в 2010-ом году и истекает 5 февраля. Его собираются продлить на 5 лет.

На данный момент это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.