В США обвинения в массовых беспорядках после штурма здания Конгресса предъявлены 150-ти фигурантам, передает CNN

Всего под следствием 400 человек. Их обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов и по другим статьям. Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению победы на президентских выборах Джо Байдена. В столкновениях погибли 5 человек. Теперь Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Решение о том, виновен он или нет, примет Сенат в рамках процедуры импичмента.