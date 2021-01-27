В Стокгольме после заражения коронавирусом умер известный шведский поэт, драматург и режиссер Ларс Нурен

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «Альберт Бонье», с которым он сотрудничал. Ларсу Нурену было 76 лет. Ранее он руководил главным театром страны — Королевским драматическим в Стокгольме. Его пьесы переведены на ряд языков, в том числе русский, к ним обращаются многие режиссёры в разных странах.