В Стокгольме после заражения коронавирусом умер известный шведский поэт, драматург и режиссер Ларс Нурен

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «Альберт Бонье», с которым он сотрудничал. Ларсу Нурену было 76 лет. Ранее он руководил главным театром страны — Королевским драматическим в Стокгольме. Его пьесы переведены на ряд языков, в том числе русский, к ним обращаются многие режиссёры в разных странах.
2021-01-27T04:20:07+03:00
2021-01-27T04:20:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:20, 27 января 2021
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