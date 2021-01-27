Спикер Госдумы заявил, что полицейскому, ударившему женщину в Петербурге, мешали исполнять служебные обязанности

Вячеслав Володин сказал в интервью радио «Комсомольская правда», что судить о виновности сотрудника МВД только на основании видео нельзя.

В субботу во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге неопознанный силовик со всей силы ударил ногой в живот жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину. От удара 54-летняя женщина упала и ударилась головой об асфальт. Это видно на видео. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшую доставили в реанимацию, но вскоре выписали из больницы. Накануне вечером в правозащитном объединении «Команда 29» сообщили, что Марграита Юдина повторно госпитализирована.