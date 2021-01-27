В спецприемнике N1 в Москве уже не хватает места для арестованных из-за акции 23 января, узнал портал «ОВД-Инфо»

По его сведениям, Преображенский районный суд накануне арестовал на 10 суток четверых человек, которые были задержаны еще в субботу, однако в спецприемнике их не приняли и теперь их местонахождение неизвестно. Как сообщает портал, еще почти 20 человек находятся ночью в автозаке у спецприемника № 2, но полицейские их собираются оформлять только с утра, а на одного человека уходит по часу, таким образом некоторые могут оказаться в помещении только вечером.

По подсчетам «ОВД-Инфо», в Москве из-за несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального были задержаны более полутора тысяч человек, по всей стране – почти 3900. Правозащитники отмечают, что это максимальное количество в истории современной России.