Американский Минюст отменил политику нулевой терпимости по отношению к нелегальным мигрантам, пишет газета Hill

Ранее на таком подходе настаивал прежний президент США Дональд Трамп. В записке, направленной федеральным прокурорам, исполняющий обязанности генпрокурора и главы Минюста Монти Уилкинсон потребовал индивидуального подхода к каждому из рассматриваемых дел.