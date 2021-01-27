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03:19, 27 января 2021

Американский Минюст отменил политику нулевой терпимости по отношению к нелегальным мигрантам, пишет газета Hill

Ранее на таком подходе настаивал прежний президент США Дональд Трамп. В записке, направленной федеральным прокурорам, исполняющий обязанности генпрокурора и главы Минюста Монти Уилкинсон потребовал индивидуального подхода к каждому из рассматриваемых дел.



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