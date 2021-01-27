Американский Минюст отменил политику нулевой терпимости по отношению к нелегальным мигрантам, пишет газета Hill

Ранее на таком подходе настаивал прежний президент США Дональд Трамп. В записке, направленной федеральным прокурорам, исполняющий обязанности генпрокурора и главы Минюста Монти Уилкинсон потребовал индивидуального подхода к каждому из рассматриваемых дел.
2021-01-27T03:19:35+03:00
2021-01-27T03:19:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2780472-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:19, 27 января 2021
Загрузка комментариев...