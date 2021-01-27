Большинство республиканцев в Сенате США отказались поддержать импичмент Дональду Трампу

Только 5 однопартийцев бывшего президента из 50-ти проголосовали за то, чтобы отклонить требование признать процедуру неконституционной. На этом настаивал сенатор Рэнд Пол, поскольку Дональд Трамп уже покинул кресло президента. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, которое вылилось в штурм его сторонниками здания Конгресса 6 января. В результате столкновений погибли 5 человек, включая полицейского. Судебный процесс в рамках импичмента начнется в Сенате 9 февраля. Чтобы Трампа признали виновным, нужны голоса двух третей членов Сената – это 50 демократов и как минимум 17 республиканцев.

