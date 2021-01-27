Сотрудники Следственного комитета во Владивостоке сообщили о явке с повинной участника протестов 23 января

Это второй подозреваемый в нападении на силовиков во время несогласованных протестов в поддержку Алексея Навального. Первый фигурант арестован на два месяца. По версии следствия, подозреваемые нанесли удары сотрудникам ОМОНа и полиции.

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении 20 уголовных дел после протестов 23 января. По данным проекта «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны почти 3900 человек.