Маргарита Юдина, которую в Петербурге силовик ударил ногой в живот, повторно госпитализирована

Врач скорой помощи была очень удивлена тому, что пациентку выписали на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга, сообщили в правозащитном объединении «Команда 29», чьи адвокаты решили защищать интересы пострадавшей жительницы Ленинградской области. На сайте «Команды 29» говорится, что состояние Юдиной ухудшилось после визита к ней сотрудников прокуратуры и органов опеки.

В субботу во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге неопознанный силовик со всей силы ударил Маргариту Юдину ногой в живот. От удара 54-летняя женщина упала и ударилась головой об асфальт. Видео инцидента широко разошлось в соцсетях. Затем в больницу к ней пришел некий полицейский и принес извинения. Накануне Маргарита Юдина заявила, что намерена обратиться в Следственный комитет.