Компания Axiom Space объявила, что первыми туристами на МКС станут трое бизнесменов из США, Канады и Израиля

За 8 дней на орбитальной станции они должны заплатит по 55 миллионов долларов. Предполетная подготовка будет длиться почти полгода. На МКС туристов доставит корабль компании Илона Маска SpaceX. Организаторы говорят, что это произойдет не раньше, чем через год.