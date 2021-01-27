Международная федерация хоккея намерена провести чемпионат мира этого года в одной стране

Это сообщил агентству РИА Новости глава организации Рене Фазель. По его словам, решение будет принято в понедельник. Изначально матчи мирового первенства должны были пройти в столицах Латвии и Белоруссии. Но после массовых акций протеста в Минске с требованиями отставки Александра Лукашенко и призывов к санкциям в отношении белорусский властей Международная федерация хоккея решила отказаться от проведения матчей в Минске.