Международная федерация хоккея намерена провести чемпионат мира этого года в одной стране

Это сообщил агентству РИА Новости глава организации Рене Фазель. По его словам, решение будет принято в понедельник. Изначально матчи мирового первенства должны были пройти в столицах Латвии и Белоруссии. Но после массовых акций протеста в Минске с требованиями отставки Александра Лукашенко и призывов к санкциям в отношении белорусский властей Международная федерация хоккея решила отказаться от проведения матчей в Минске.
2021-01-27T02:20:41+03:00
2021-01-27T02:20:41+03:00
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02:20, 27 января 2021
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