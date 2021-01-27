Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов

Это подсчитал американский университет Джонса Хопкинса. Он собирает информацию от федеральных и местных властей, а также международных организаций. По его сведениям, с начала пандемии скончались почти 2 миллиона 150 тысяч человек с коронавирусом. Больше всего заболевших было выявлено в США — более 25 миллионов человек. В Индии зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения, в Бразилии — почти девять миллионов. Следом идет Россия, где выявили более 3,7 миллионов инфицированных.
2021-01-27T02:20:16+03:00
2021-01-27T02:20:16+03:00
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02:20, 27 января 2021
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