Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов

Это подсчитал американский университет Джонса Хопкинса. Он собирает информацию от федеральных и местных властей, а также международных организаций. По его сведениям, с начала пандемии скончались почти 2 миллиона 150 тысяч человек с коронавирусом. Больше всего заболевших было выявлено в США — более 25 миллионов человек. В Индии зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения, в Бразилии — почти девять миллионов. Следом идет Россия, где выявили более 3,7 миллионов инфицированных.