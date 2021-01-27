Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным затронул тему отравления Алексея Навального, сообщили в Белом доме

На сайте Кремля упоминания об этом нет. Как отметили в Вашингтоне, Джо Байден в первой телефонной беседе в качестве президента США с Владимиром Путиным выразил озабоченность по ряду вопросов – отравление и арест политика Алексея Навального, вмешательство в недавние выборы, приписываемые России кибератаки, сообщения о россиянах, которые назначают награды за убийства солдат США в Афганистане. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран договорились о продлении на 5 лет договора о ядерном сдерживании. Госдума сегодня рассмотрит вопрос о ратификации документа. та.
2021-01-27T02:18:48+03:00
2021-01-27T02:18:48+03:00
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02:18, 27 января 2021
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А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
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