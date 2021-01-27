Полицейские допрашивают ночью в Москве больше десяти видеоблогеров из-за нападения на машину ФСБ, передает ТАСС

По словам источника, по подозрению в причастности к событиям 23 января задержан блогер Константин Лакеев, у которого более 800 тысяч подписчиков в соцсети «Тик-Ток». Телеканал РЕН ТВ пишет, что все доставленные на допрос молодые люди вместе арендовали дом, чтобы снимать видеоролики. В субботу во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Москве на Цветном бульваре некие люди прыгали на служебном автомобиле ФСБ с мигалкой и пытались разбить стекла. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В расследованиях группы Bellingcat и ряда западных СМИТ утверждается, что именно сотрудники ФСБ причастны к отравлению Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО.