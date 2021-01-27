Грубость с отсылкой к оральному сексу нашло издание «Медиазона» в документах Арбитражного суда Москвы

Журналисты проверили сообщение в одном из анонимных телеграм-каналов и обнаружили в электронной картотеке суда шесть документов, которые заканчиваются неприличной фразой. Она выполнена белым цветом, поэтому не видна сразу в документе, но становится заметной при выделении текста. Как отмечает издание, все эти документы являются решениями судьи Екатерины Игнатовой. Комментариев Арбитражного суда Москвы по этому поводу пока нет.