Сенат США отклонил требование признать процесс по импичменту Дональду Трампу неконституционным

За проголосовали 55 сенаторов, против – 45. На незаконности процедуры настаивал сенатор Рэнд Пол, поскольку 45-й президент уже оставил свой пост. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, которое вылилось в штурм его сторонниками здания Конгресса 6 января. В результате столкновений погибли 5 человек, включая полицейского. Судебный процесс в рамках импичмента начнется в Сенате 9 февраля. До его окончания в Вашингтоне решили оставить на случай возможных беспорядков 5 тысяч бойцов Нацгвардии.