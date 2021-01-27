Сенат США отклонил требование признать процесс по импичменту Дональду Трампу неконституционным

За проголосовали 55 сенаторов, против – 45. На незаконности процедуры настаивал сенатор Рэнд Пол, поскольку 45-й президент уже оставил свой пост. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, которое вылилось в штурм его сторонниками здания Конгресса 6 января. В результате столкновений погибли 5 человек, включая полицейского. Судебный процесс в рамках импичмента начнется в Сенате 9 февраля. До его окончания в Вашингтоне решили оставить на случай возможных беспорядков 5 тысяч бойцов Нацгвардии.
2021-01-27T01:06:35+03:00
2021-01-27T01:06:35+03:00
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01:06, 27 января 2021
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