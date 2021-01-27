Следственный комитет сообщил о возбуждении 20 уголовных дел после протестов 23 января

В основном, фигуранты проходят по статье о насилии в отношении представителя власти, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Акции в поддержку арестованного Алексея Навального в субботу прошли более чем в ста городах России. Власти считают их несанкционированными. По данным МВД, в Москве протестовать вышли 4 тысяч человек, соратники Алексея Навального оценили численность в 50 тысяч. По данным проекта «ОВД-Инфо», в столице в связи с протестами были задержаны более полутора тысяч человек, по всей стране – почти 3900.

Как сообщил накануне вечером портал «ОВД-Инфо», для четверых участников протестов, которых вчера арестовали в Москве на 10 суток, в переполненном спецприёмнике №1 не нашлось места. Их местонахождение пока неизвестно.