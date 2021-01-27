Во всем мире сегодня отмечается Международный день памяти холокоста

Президент Федерации еврейских общин России, основатель Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода сказал «Эху Москвы»,что напоминание о трагедии холокоста можно назвать прививкой, чтобы трагедия не повторилась. Александр Борода напомнил, что погибли шесть миллионов евреев.