Во всем мире сегодня отмечается Международный день памяти холокоста

Президент Федерации еврейских общин России, основатель Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода сказал «Эху Москвы»,что напоминание о трагедии холокоста можно назвать прививкой, чтобы трагедия не повторилась. Александр Борода напомнил, что погибли шесть миллионов евреев.
2021-01-27T00:07:37+03:00
2021-01-27T00:07:37+03:00
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Эксклюзив Эха 00:07, 27 января 2021
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