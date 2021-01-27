Администрация Ленинградской области назвала частным мнением выступление ученого с отрицанием Холокоста

Речь идет о мероприятии для учителей региона, где один из докладов делал профессор Академии народного хозяйства и госслужбы, а также Петербургского Экономического университета Владимир Матвеев. Запись доклада оказалась в распоряжении «Эха Москвы».

В администрации Ленинградской области после этого объявили, что они не проводят предварительное цензурирование выступлений, когда приглашают лекторов.

Между тем, в России и действует статья Уголовного кодекса о реабилитации нацизма, которая предполагает до трех лет лишения своды, напоминают эксперты.