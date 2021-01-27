Полиция в Тамбовской области задержала координатора местного штаба Навального Диану Рудакову

Она успела сообщить, что, ее, по всей видимости собираются отправить под административный арест по обвинению в несогласованной акции, пишет сайт «ОВД-Инфо». Сама активистка связывает происходящее с тем, что соратники Алексея Навального собираются в воскресенье вновь провести в разных городах акции в поддержку политика. Эти мероприятия не были согласованы.