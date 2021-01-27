Полиция в Тамбовской области задержала координатора местного штаба Навального Диану Рудакову

Она успела сообщить, что, ее, по всей видимости собираются отправить под административный арест по обвинению в несогласованной акции, пишет сайт «ОВД-Инфо». Сама активистка связывает происходящее с тем, что соратники Алексея Навального собираются в воскресенье вновь провести в разных городах акции в поддержку политика. Эти мероприятия не были согласованы.
2021-01-27T00:06:07+03:00
2021-01-27T00:06:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2780432-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:06, 27 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…