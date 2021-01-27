В Москве арестован первый фигурант дела о применении насилия к полицейскому на субботней несогласованной акции протеста. На ней задержали рекордное количество демонстрантов.

По версии следствия, Евгений Есенов в эту субботу во время акции вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. В Telegram-каналах появилось видео, где предположительно Есенов, находясь в толпе силовиков, пытается отбиваться. По данным источников информагентств, он в ходе допроса признал свою вину. Мужчину арестовали на два месяца. Известно, что накануне его признали виновным в нарушении правил проведения митингов и оштрафовали на 10 тысяч рублей. На Есенова также составили протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского, но его суд вернул.

Всего в Москве возбуждено уже 4 дела о применении насилия к представителям власти. При этом ни одного дела против самих силовиков, жестко разгонявших митинг, так и нет. Напомним, что на несогласованной субботней акции в столице задержали около 1,5 тысяч человек. Более 60 остаются в спецприемниках. Они забиты настолько, что часть арестованных разместили в отделах полиции.

По итогам несанкционированных акций 23 января Следственный комитет возбудил 20 дел в разных городах.