Госдума уже сегодня планирует рассмотреть законопроект о продлении Договора СНВ-3

Несколько часов назад документ внесли в нижнюю палату. Сегодня же его планирует ратифицировать Совет Федерации, сказал глава комитета по международным делам верхней палаты, единоросс Константин Косачев. Он приветствовал решение российского и американского руководства продлить соглашение.

Договор планируют продлить на пять лет. О таком решении шла речь в телефонном разговоре президентов России и США накануне, говорят в Кремле. В свою очередь в Белом доме обращают внимание на то, что Джо Байден выразил Владимиру Путину обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг политика Алексея Навального и пообещал решительно защищать интересы США.