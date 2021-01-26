Грубую надпись обнаружило интернет-издание «Медиазона» в документе Арбитражного суда Москвы. Он размещен в официальной электронной картотеке. Выражение, предлагающее неизвестном адресату оральный секс, выполнено белым цветом в определении судьи Екатерины Игнатовой. Ее не видно в оригинальном документе, однако она выделяется при копировании текста. Само определение касается банкротства подмосковной строительной компании «Урбан Групп». Как отмечает «Медиазона», всего в картотеке обнаружено не менее шести документов судьи Игнатовой с такой же надписью.
2021-01-26T23:05:09+03:00
2021-01-26T23:12:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2780426-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 26 января 2021
Загрузка комментариев...