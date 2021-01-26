Грубую надпись обнаружило интернет-издание «Медиазона» в документе Арбитражного суда Москвы. Он размещен в официальной электронной картотеке. Выражение, предлагающее неизвестном адресату оральный секс, выполнено белым цветом в определении судьи Екатерины Игнатовой. Ее не видно в оригинальном документе, однако она выделяется при копировании текста. Само определение касается банкротства подмосковной строительной компании «Урбан Групп». Как отмечает «Медиазона», всего в картотеке обнаружено не менее шести документов судьи Игнатовой с такой же надписью.