Министерство цифрового развития отложило учения по изоляции Рунета. Их проведут, когда закончится пандемия коронавируса, сказали в ведомстве. По закону, такие учения должны проводиться не реже раза в год. В министерстве пояснили агентству «Интерфакс», что подготовка подобных мероприятий требует очных встреч большого количества людей. В прошлом году учения должны были пройти четыре раза, трижды их отменяли.