Министерство цифрового развития отложило учения по изоляции Рунета. Их проведут, когда закончится пандемия коронавируса, сказали в ведомстве. По закону, такие учения должны проводиться не реже раза в год. В министерстве пояснили агентству «Интерфакс», что подготовка подобных мероприятий требует очных встреч большого количества людей. В прошлом году учения должны были пройти четыре раза, трижды их отменяли.
2021-01-26T23:04:48+03:00
2021-01-26T23:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 26 января 2021
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