Полицейские в Белгороде требовали от правозащитника объяснений по поводу акции, в которой он не участвовал. По словам самого Евгения Соколова, на него собирались возбудить административное дело за участие в митинге в поддержку Алексея Навального в минувшую субботу, пишет интернет-издание «7х7». Он полагает, что так власти хотели помешать его правозащитной деятельности, поскольку он представляет в суде интересы некоторых задержанных субботу. Всего за участие в несогласованной акции в Белгороде задержали 11 человек.
2021-01-26T23:02:23+03:00
2021-01-26T23:02:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 26 января 2021
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