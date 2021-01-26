Полицейские в Белгороде требовали от правозащитника объяснений по поводу акции, в которой он не участвовал. По словам самого Евгения Соколова, на него собирались возбудить административное дело за участие в митинге в поддержку Алексея Навального в минувшую субботу, пишет интернет-издание «7х7». Он полагает, что так власти хотели помешать его правозащитной деятельности, поскольку он представляет в суде интересы некоторых задержанных субботу. Всего за участие в несогласованной акции в Белгороде задержали 11 человек.