Адвокат Мансур Гильманов вышел на свободу после пяти суток ареста. Такое наказание ему назначили по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции, когда он приехал к своему подзащитному в ОВД «Даниловский». В интервью «Эху» Гильманов сказал, что дежурный в ОВД тогда сам разрешил ему зайти в отделение. Гильманов добавил, что готовит жалобу на свой арест в ЕСПЧ и благодарен коллегам-адвокатам за цеховую солидарность. Мосгорсуд отклонил сегодня жалоуб на арест Гильманова, однако сократил время ареста на 5 минут.