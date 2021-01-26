Адвокат Мансур Гильманов вышел на свободу после пяти суток ареста. Такое наказание ему назначили по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции, когда он приехал к своему подзащитному в ОВД «Даниловский». В интервью «Эху» Гильманов сказал, что дежурный в ОВД тогда сам разрешил ему зайти в отделение. Гильманов добавил, что готовит жалобу на свой арест в ЕСПЧ и благодарен коллегам-адвокатам за цеховую солидарность. Мосгорсуд отклонил сегодня жалоуб на арест Гильманова, однако сократил время ареста на 5 минут.
2021-01-26T23:01:30+03:00
2021-01-26T23:01:30+03:00
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Эксклюзив Эха 23:01, 26 января 2021
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