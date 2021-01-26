Законопроект о продлении Договора СНВ-3 внесен в Госдуму. В документе говорится, что действие соглашение продлевают на 5 лет. Сейчас оно истекает уже в следующем месяце. О договоренности продлить соглашение, заключенное более 10 лет назад, стало известно в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
2021-01-26T23:01:02+03:00
2021-01-26T23:01:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 26 января 2021
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