Университет Джонса Хопкинса: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 100 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразился 100 032 461 человек, скончались 2 149 385 пациентов, выздоровели более 55 миллионов заразившихся.