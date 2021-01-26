Университет Джонса Хопкинса: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 100 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразился 100 032 461 человек, скончались 2 149 385 пациентов, выздоровели более 55 миллионов заразившихся.
2021-01-26T22:45:03+03:00
2021-01-26T22:46:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:45, 26 января 2021
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