Прокуратура Италии продлила срок расследования в отношении биатлониста Логинова и его тренера Касперовича

Итальянская прокуратура продлила срок предварительного расследования в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. В прошлом году полиция провела обыски у них в номерах во время Чемпионата мира по биатлону в Антхольце. Тренера Логинова заподозрили в попытке нарушить антидопинговые правила. После этого биатлонист и его наставник стали подозреваемыми в транспортировке и хранении не разрешенных препаратов. Сам Логинов тогда завоевал на Чемпионате мира золотую и бронзовую медали.
2021-01-26T22:34:47+03:00
2021-01-26T22:34:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2780412-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:34, 26 января 2021
Загрузка комментариев...