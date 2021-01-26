Прокуратура Италии продлила срок расследования в отношении биатлониста Логинова и его тренера Касперовича

Итальянская прокуратура продлила срок предварительного расследования в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. В прошлом году полиция провела обыски у них в номерах во время Чемпионата мира по биатлону в Антхольце. Тренера Логинова заподозрили в попытке нарушить антидопинговые правила. После этого биатлонист и его наставник стали подозреваемыми в транспортировке и хранении не разрешенных препаратов. Сам Логинов тогда завоевал на Чемпионате мира золотую и бронзовую медали.