Сильный взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии. Это агентству РИА «Новости» подтвердили в том числе в посольстве России в Эр-Рияде. О пострадавших и разрушениях в городе пока не сообщается. По некоторым данным, силы ПВО перехватили в небе над городом ракету, передает телеканал Al-Arabia. Власти эту информацию пока не комментировали. Районы Саудовской Аравии уже несколько лет обстреливают повстанцы из соседнего Йемена в ответ на военную поддержку королевством правительственных сил в республике.