Сильный взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии. Это агентству РИА «Новости» подтвердили в том числе в посольстве России в Эр-Рияде. О пострадавших и разрушениях в городе пока не сообщается. По некоторым данным, силы ПВО перехватили в небе над городом ракету, передает телеканал Al-Arabia. Власти эту информацию пока не комментировали. Районы Саудовской Аравии уже несколько лет обстреливают повстанцы из соседнего Йемена в ответ на военную поддержку королевством правительственных сил в республике.
2021-01-26T22:34:03+03:00
2021-01-26T22:34:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2780410-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:34, 26 января 2021
Загрузка комментариев...