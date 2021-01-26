Неизвестный напал с ножом на прохожих в немецком Франкфурте-на-Майне. Это произошло неподалеку от городского вокзала. Несколько человек получили ранения, по предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый задержан. Других деталей происшествия полиция пока не приводит.