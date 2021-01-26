Неизвестный напал с ножом на прохожих в немецком Франкфурте-на-Майне. Это произошло неподалеку от городского вокзала. Несколько человек получили ранения, по предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый задержан. Других деталей происшествия полиция пока не приводит.
2021-01-26T22:32:12+03:00
2021-01-26T22:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 26 января 2021
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