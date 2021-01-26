Госдума и Совет Федерации выразили готовность в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о продлении Договора СНВ-3. В верхней палате добавили, что сенаторы намерены поддержать этот шаг. Этим вечером Кремль объявил, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о продлении соглашения. О чем, в частности, шла речь в телефонном разговоре президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.