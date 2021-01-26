Госдума и Совет Федерации выразили готовность в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о продлении Договора СНВ-3. В верхней палате добавили, что сенаторы намерены поддержать этот шаг. Этим вечером Кремль объявил, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о продлении соглашения. О чем, в частности, шла речь в телефонном разговоре президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
2021-01-26T22:32:00+03:00
2021-01-26T22:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 26 января 2021
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