Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 100 миллионов

100 миллионов – это около 1,3% населения Земли. Столько случаев заражения зарегистрировано официально, в действительности заразившихся может быть гораздо больше. Четверть всех заболевших — в США – страна занимает первую строчку, за ней следуют Индия, Бразилия и Россия. За все время эпидемии в мире скончались более двух миллионов человек с подтвержденным коронавирусом, это около 2% от числа выявленных инфицированных. В Великобритании, где стремительно распространяется новый штамм, количество летальных исходов сегодня достигло 100 тысяч, за последние сутки умерли более 1600 человек, резкий рост смертности начался в декабре. Многие страны продолжают ужесточать карантинные меры. В США, например, новый президент Джо Байден отменил решение своего предшественника, отменившего ограничения на въезд в страну из стран шенгенской зоны, Британии, Ирландии и Бразилии. В Нидерландах тем временем продолжаются акции протеста противников ограничений. Митинги сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

В России за все время выявлено более 3 миллионов 750 тысяч случаев заражения. В Роспотребнадзоре говорят о стабилизации эпидситуации в стране.