Жительнице Ленобласти Маргарите Юдиной, получившей удар ногой в живот от полицейского 23 января, стало хуже

Жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину, получившую удар ногой в живот от полицейского на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 23 января, снова госпитализировали. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

«Сегодня я провел со своей доверительницей 6 часов. За это время ее состояние стало стремительно ухудшаться — вернулись все симптомы, которые были в субботу после того, как ее ударил ногой сотрудник полиции. У нее сильная головная боль, головокружение, проблемы с координацией. Мы приняли совместное решение не рисковать, а направить ее в медучреждение на дополнительное обследование и возможное лечение», — рассказал он.

Что касается произошедшего 23 января, Смирнов отметил, что Юдина намерена обратиться в службу собственной безопасности полиции, а также в Следственный комитет, чтобы они дали оценку действиям сотрудника полиции, который «беспричинно ударил ее ногой в живот». «Она не ставит задачу кого-то посадить. Единственное, чего она хочет — чтобы впредь такое поведение сотрудников полиции не повторялось. Юдина хочет, чтобы тот человек понес какое-то наказание и был примером, как не стоит себя вести с гражданами своей страны», — заключил адвокат.