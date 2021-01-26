Сенат США утвердил Энтони Блинкена в должности Госсекретаря США

Утверждение прошло преимущественным большинством голосов, а кандидатуру карьерного дипломата — в Администрации Обамы Блинкен работал в Госдепе и Совете по нацбезопасности Белого Дома, приветствовали обе партии. Подробнее о том, что намерен делать новый глава Госдепа в первую очередь — в том числе в отношении России.

Прежде чем стать Госсекретарем США, выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов, Энтони Блинкен был заместителем главы Госдепа в администрации Обамы, до того — советником вице-президента Джо Байдена, а еще раньше — советником сенатора Джо Байдена. В ходе слушаний по утверждению его кандидатуры, Блинкен пообещал резкий разворот от политики «Америка прежде всего», проводимой Дональдом Трампом, в сторону возобновления международных союзов США и восстановления отношений с европейскими союзниками, которые сильно ухудшились при Трампе. Блинкен заявил, что Администрация Байдена будет стараться вернуть Иран к переговорам о заключении новой ядерной сделки, но при этом пообещал сохранить посольство США в Израиле в Иерусалиме, куда его из Тель Авива перенесла Администрация Трампа, признал, что Трамп был прав, взяв более жесткий курс в отношении Китая и пообещал работать вместе с Республиканской партией над дальнейшей политикой по Китаю. В ходе слушаний Блинкен осудил арест и заключение под стражу российского политика Алексея Навального, заявив что Навального поддерживают миллионы россиян, голоса которых должны быть услышаны, и что арест политика является признаком того, «как напуган Владимир Путин» действиями своего главного критика.

Глава Госдепартамента США стал четвертым кандидатом президента Джо Байдена, утвержденным в должности. Ранее Сенат утвердил главу Пентагона Ллойда Флойда, директора Национальной разведки Аврил Хейнес и главу ФРС Джэнет Йеллен.