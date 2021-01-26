Россия и США обменялись дипломатическими нотами о продлении Договора СНВ-3. Об этом речь зашла в телефонном разговоре американского и российского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Как добавили в Кремле, в ближайшее дни стороны завершат все необходимые процедуры.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам, «единорос» Константин Косачев приветствует решение продлить договор. В Госдуме сказали, что уже сегодня могут рассмотреть вопрос о ратификации документов по продлению договора. Сейчас он истекает в феврале, стороны могут продлить его еще на пять лет.