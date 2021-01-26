Адвокат Гильманов намерен обратиться в ЕСПЧ по факту задержания в отделении полиции и последующего ареста

Адвокат Мансур Гильманов вышел на свободу после пяти суток ареста. Теперь он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека по факту задержания в ОВД «Даниловский», куда он пришел оказывать юридическую помощь своему клиенту, и последующего ареста. Об этом М.Гильманов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «В настоящее время мы готовим жалобу в ЕСПЧ. Это экстраординарная ситуация. Важно, чтобы моменты, связанные с доступом адвоката к подзащитному, получили правовое раскрытие в постановлении ЕСПЧ», — сказал он.

Как напомнил Гильманов, он был арестован за неповиновение сотрудникам полиции после того, как приехал в ОВД «Даниловский» для защиты находившегося там юриста Фонда борьбы с коррупцией (российские власти считают ФБК иностранным агентом) Владлена Лося. При этом адвокат подчеркнул, что дежурный в ОВД тогда сам разрешил ему зайти в отделение. «Они аргументировали мое задержание тем, что я якобы не предоставил документы для внесения данных в книгу учета посетителей и вещи для досмотра, а также не выполнил требование о необходимости остановиться. В качестве доказательств было представлено только объяснение сотрудника полиции, который находился на КПП, и кусок видеозаписи. Несмотря на то, что мы заявляли ходатайство об истребовании записей телефонного разговора с оперативным дежурным указанного отдела полиции и видеозаписей в полном объеме происходившего в тот вечер, где отчетливо видно, как мы предоставляем документы и ордер, и где дежурный мне разрешает пройти, переключая турникет на зеленый», — разъяснил Гильманов.

Он считает, что его «арестовали по надуманным основаниям». «Это акт устрашения, который всецело формирует картину относительно участия в публичных мероприятиях, в том числе поддержки Фонда борьбы с коррупцией. Будь то правовая, финансовая поддержка или участие в публичных мероприятиях», — отметил он. Гильманов также выразил благодарность коллегам-адвокатам за цеховую солидарность.