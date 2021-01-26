Кремль: РФ и США в ближайшее время завершат все необходимые процедуры для дальнейшего функционирования ДСНВ

Россия и США обменялись во вторник дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден выразили в телефонном разговоре удовлетворение в связи с этим, сообщает пресс-служба Кремля. «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент России и президент США обсудили также актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую», — говорится в сообщении.