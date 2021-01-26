Немецкий специалист Томас Тухель назначен сегодня новым главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Он сменил Фрэнка Лэмпарда, который накануне был отправлен в отставку. Контракт с 47-летним немецким наставником рассчитан на 18 месяцев, сообщается на сайте клуба. Последним местом работы Тухеля был французский «Пари Сен-Жермен». Также он был главным тренером немецких «Майнца» и дортмундской «Боруссии».