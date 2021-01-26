Немецкий специалист Томас Тухель назначен сегодня новым главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Он сменил Фрэнка Лэмпарда, который накануне был отправлен в отставку. Контракт с 47-летним немецким наставником рассчитан на 18 месяцев, сообщается на сайте клуба. Последним местом работы Тухеля был французский «Пари Сен-Жермен». Также он был главным тренером немецких «Майнца» и дортмундской «Боруссии».
2021-01-26T21:32:54+03:00
2021-01-26T21:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 26 января 2021
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