Международная федерация хоккея намерена провести чемпионат мира этого года в одной стране. Решение по месту проведения турнира будет принято в понедельник, сказал агентству РИА «Новости» глава организации Рене Фазель. Ранее федерация постановила, что Минск лишается права проведения матчей первенства. Турнир должен был пройти в столицах Белоруссии и Латвии. Сейчас шансы принять турнир, по словам Фазеля, есть у Дании, Латвии и Словакии.
2021-01-26T21:32:31+03:00
2021-01-26T21:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 26 января 2021
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