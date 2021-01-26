Международная федерация хоккея намерена провести чемпионат мира этого года в одной стране. Решение по месту проведения турнира будет принято в понедельник, сказал агентству РИА «Новости» глава организации Рене Фазель. Ранее федерация постановила, что Минск лишается права проведения матчей первенства. Турнир должен был пройти в столицах Белоруссии и Латвии. Сейчас шансы принять турнир, по словам Фазеля, есть у Дании, Латвии и Словакии.