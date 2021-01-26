Суд Стамбула арестовал напавшего на трех россиян. Его обвинили в покушении на убийство, передает агентство РИА «Новости». По данным следствия, в минувшее воскресенье сборщик мусора напал с ножом на трех граждан России — мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Он был задержан, в полиции говорят, что напавший страдает психическим расстройством.
2021-01-26T21:31:44+03:00
2021-01-26T21:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 26 января 2021
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