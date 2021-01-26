ТАСС: Москва и Вашингтон в ближайшее время обменяются нотами о продлении Договора СНВ-3

Москва и Вашингтон, по словам источника агентства ТАСС, в ближайшее время обменяются нотами о продлении Договора СНВ-3. В свою очередь газета «Коммерсантъ» пишет, что это может произойти в течение нескольких часов. Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Он истекает в феврале, но стороны могут договориться о продлении еще на 5 лет.

Администрация прежнего президента США Дональда Трампа не планировала его продлевать, о совершенно другой позиции сказал Энтони Блинкен, которого Сенат утвердил сегодня на посту нового главы американского Госдепартамента.