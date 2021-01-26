Представитель афроамериканцев может впервые появиться на американской банкноте. Как пишет газета Financial Times, борец против рабства Гарриет Табмен может заменить портрет бывшего президента США Эндрю Джексона на 20-долларовых купюрах. Эта инициатива появилась еще 5 лет назад, однако продвижение такой идеи притормозил бывший президент Дональд Трамп . При новом главе Белого Дома Джо Байдене, по данным газеты, план замены портрета реанимировали.

Когда именно появится купюра нового дизайна, пока не сообщается.