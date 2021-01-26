Суд в Рыбинске признал виновными в передаче технологий Китаю двух работников местного завода «Сатурн». Предприятие выпускает запчасти для военной и гражданской авиации и флота. Обоих обвиняемых, как передает агентство «Интерфакс», приговорили к условным срокам и крупному штрафу. По версии следствия, оба они договорились с китайским заводом о создании полного цикла точного литья. При этом следствие считает, что подсудимые знали о возможном применении этих разработок для создания вооружений.