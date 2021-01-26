Министры иностранных дел Большой Семерки призвали российские власти к немедленному освобождению Алексея Навального. Об этом со ссылкой на совместное заявление сообщает агентство Reuters. Чуть ранее с призывом освободить оппозиционного политика, а также всех задержанных на субботних акциях выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он добавил, что в субботу в российских городах можно было наблюдать картины, где полицейские били и задерживали мирных демонстрантов, которые резко противоречат обязательствам членов Совета Европы. Маас также призвал Москву уважать решения ЕСПЧ.