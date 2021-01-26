В Петербурге вновь госпитализировали жительницу города, которую на субботней акции ударил росгвардеец. Об ухудшении здоровья Маргариты Юдиной рассказали адвокаты, которые представляют ее интересы. По их словам, сегодня к потерпевшей приходили представители органов прокуратуры и опеки. При этом они уверяли, что их визит никак не связан с недавними событиями.

Впервые Юдина была доставлена в больницу в тот же день, когда ее ударил ногой омоновец. Позже она рассказал, что в больницу к ней приходили сначала полицейское начальство, а также сам боец Росгвардии и приносили извинения, однако она намерена подать заявление о нападении в Следственный комитет.