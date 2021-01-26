Два десятка уголовных дел возбудил Следственный комитет после субботних акций протеста в России. Большинство из них касается нападений на силовиков, — рассказали сегодня в ведомстве. Ни одна из акций в России в минувшую субботу не была согласованной. Задержаны по всей стране около 4 тысяч человек. Более полутора тысяч в Москве.

Тем временем сегодня следователи рассказали, что по делу о нападении на полицейских задержаны два человека. Одного из обвиняемых арестовал Пресненский суд. Сам он, как утверждают источники агентства «Интерфакс», уже признал вину.

