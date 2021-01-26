Американский сенат утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря США. Его кандидатуру поддержали 78 членов палаты против 22. Этого достаточно для того, чтобы сегодня один из давних соратников нового президента Джо Байдена принял присягу и вступил в должность внешнеполитического ведомства.

В ходе слушаний Блинкен высказывался за серьезные отношения Соединенных Штатов к вызовам со стороны России. Он говорил о необходимости пересмотреть внешнюю политику, которую проводила администрация экс-президента Дональда Трампа, а также о намерении Белого дома продлить договор СНВ-3, который был подписан с Россией больше 10 лет назад.