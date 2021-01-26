Министр обороны Колумбии Карлос Трухильо стал жертвой коронавируса. Положительный тест 69-летний глава военного ведомства сдал две недели назад. Как сообщили власти страны, в ходе лечения из-за осложнений его состояние здоровья резко ухудшилось. Колумбийское руководство тем временем объявило трехдневный траур по умершим от инфекции. Жертвами коронавируса в Колумбии стали уже более 50 тысяч человек.