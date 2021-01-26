Министр обороны Колумбии Карлос Трухильо стал жертвой коронавируса. Положительный тест 69-летний глава военного ведомства сдал две недели назад. Как сообщили власти страны, в ходе лечения из-за осложнений его состояние здоровья резко ухудшилось. Колумбийское руководство тем временем объявило трехдневный траур по умершим от инфекции. Жертвами коронавируса в Колумбии стали уже более 50 тысяч человек.
2021-01-26T20:33:22+03:00
2021-01-26T20:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 26 января 2021
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