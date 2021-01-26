Москвы и Вашингтон, по мнению дипломата РФ, в ближайшее время могут достичь договоренности о продлении договора СНВ-3

Москвы и Вашингтон, по мнению российского дипломата, в самое ближайшее время могут достичь договоренности о продлении договора СНВ-3. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем Твиттере, что стороны демонстрируют существенный и стремительный прогресс по этому вопросу.

Соглашение было подписано больше 10 лет назад. Его действие истекает в феврале, но договор могут продлить не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон. Предыдущая американская администрация демонстрировала нежелание продлевать действие соглашения.